وزارة التخطيط والمعهد القومي للإدارة يطلقان سلسلة فيديوهات لتبسيط مواد قانون الخدمة المدنية

دشنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومي للإدارة، سلسلة فيديوهات للتوعية بقانون الخدمة المدنية، وتبسيط مواد القانون للمواطنين، وبدأت في نشر أول فيديو عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتناولت الحلقة الأولى من سلسلة الفيديوهات، عرض مبتكر ومبسط لمصلحة حكومية، وآلية سير العمل فيها وتعامل بعض الموظفين مع المواطنين، وضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية في تعيين الأقارب والمعارف، والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع.

وكشف الفيديو أن قانون الخدمة المدنية به العديد من المواد الواضحة التي تمنع أي واسطة أو محسوبية أو صلة قرابة في التعيينات، وأن التعيين يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والخبرات والشروط المطلوبة، حيث تنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".