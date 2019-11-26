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عاجل.. السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي الشامل

عاجل.. السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي الشامل

لجنة من هندسة المنصورة لفحص 3 أبراج بالدقهلية

لجنة من هندسة المنصورة لفحص 3 أبراج بالدقهلية

الأمم المتحدة: ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة لمعدلات قياسية بـ2018

الأمم المتحدة: ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة لمعدلات قياسية بـ2018

قطاع الأعمال: لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق "النيل للأقطان" الأسبوع المقبل

قطاع الأعمال: لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق "النيل للأقطان" الأسبوع المقبل

قبل افتتاحه.. "ثقافة النواب" تستمع لشرح مفصل عن تطوير قصر البارون

قبل افتتاحه.. "ثقافة النواب" تستمع لشرح مفصل عن تطوير قصر البارون

عاجل.. السيسي: حريص على نجاح المشروعات الصحية خاصة التأمين الشامل

عاجل.. السيسي: حريص على نجاح المشروعات الصحية خاصة التأمين الشامل

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