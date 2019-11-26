قال عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ محور 30 يونيو يمثل أهمية كبرى على المستوى القومي، مبينًا أنَّه يعزز أقاليم السويس والدلتا والبحر الأحمر، ويعمل على المساهمة في زيادة التعمير المصري، وإعادة توزيع السكان فضلًا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفنّد الجزار، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، الأهمية التي يمثلها إنشاء محور 30 يونيو، قائلًا إنَّه "على المستوى الإقليمي، المحور يحقق الترابط الوظيفي بين محافظات إقيلم القناة الثلاثة، كما يعمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية بالإقليم، وتعزيز الترابط والاتصال بين موانئ البحر الأحمر والمتوسط، ويلتقي بالطريق الدولي الساحلي الذي يربط بين موانئ البحر المتوسط بالبحر الأحمر، كما يسهم في ربط التجارة بينهم وهو ما سيضاعف القوة الاقتصادية والصناعية بالمنطقة.

وعلى المستوى المحلي، أوضح الجزار، أنَّ محور 30 يونيو يعمل على تقليل زمن الرحلة بين مدن القناة واتصالهما بالقاهرة، وكذلك تقليل الحوادث، ولا يمثل عائق للحركة، لافتًا إلى أنَّه يتكون من قطاعين، "الشمالي" ويجرى تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للإسكان، و"الجنوبي"، يجرى العمل عليه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك بتكلفة 8 مليارات جنيهًا.

ولفت الجزار، إلى إنه سيجرى إطلاق أسماء بعض الشهداء على أهم الأعمال الصناعية بالمحور، الذي شارك في إنشاؤه أكثر من 50 شركة مقاولات ونحو 75 ألف مهندس.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

ويتضمن الافتتاح كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة، يليها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

ويتفقد الرئيس خلال جولته كذلك، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.