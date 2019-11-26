قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدولة حريصة بشكل كبير على تنمية مجالات التعليم والصحة والإصلاح الإداري، لافتا إلى أنّه في مجال الصحة تمّ تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما حقق نتائج جيدة.

ولفت الرئيس خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المهمة وكبار رجال الدولة، إلى المبادرات التي تطلق في مجال الصحة، مشددا على أنّ هدفها هو التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه المواطنين، وتحتاج لتدخل الدولة.

وتابع السيسي: "إحنا في قوائم الانتظار بنتكلم على 300 ألف عملية في سنة، ولما بدأنا المشروع ده كان الرقم المطروح قدامنا 18 ألف، منهم 6000 خلصوا، والدكتورة عرضت عليا 12 ألف وقولنا هنتصدى ليهم، ولما تصدينا ابتدى يبقى في ناس بقوائم انتظار تانية وقولنا مش هنتوقف، والتكلفة المالية حوالي 2 مليار جنيه، حبينا منخليش إنسان راجل أو ست أو شيخ يبقى محتاج علاج ونسيبه وهنستمر".

وأضاف السيسي، "المفروض النهارده نطلق مشروع التأمين الصحي الشامل، وأنا دايما بتعامل معاكم بصراحة شديدة وشفافية شديدة، المبادرات دي بتتم لأننا على ما نوصل للتأمين الصحي الشامل هناخد مدة زمنية طويلة وفقا للتخطيط الموضوع، والمبادرات تحل المسألة دي وحتى نصل للتأمين الصحي الشامل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

ويتضمن الافتتاح كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة، يليها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

ويتفقد الرئيس خلال جولته كذلك، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.