قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ فيروس سي كان يؤلم المواطنين والدولة، لذلك تم إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي، التي مثلت تحد للدولة، وبدأت بالفحص الشامل لجميع المصريين، وعلاج المرضى، فضلا عن حملات أخرى لأمراض الضغط والسكري والسمنة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المهمة وكبار رجال الدولة: "إحنا برضو بنعالج الأمراض غير السارية وبنتصدى ليها، وبصينا لأطفالنا في المدارس والجامعات، ومع دخول الجامعة والمدرسة لابد من إجراء فحص فيروس سي مرة تانية على حساب الأسرة، عشان نتأكد إن الجيل كله سليم وولادنا اللي طالعين في المراحل التعليمية المختلفة بيتم الكشف عليهم كل سنة، ولو حد مريض يتم علاجه".

واستكمل السيسي: "المجلس القومي للمرأة قالوا عندنا مشكلة في علاج سرطان الثدي، ووقتها قولنا نتصدى كدولة ويتم علاج الموضوع ونفحص وندي الوعي المطلوب، واتكلمنا عن زرع القواقع لولادنا اللي مش بيسمعوا كويس، ثم نور حياة والكشف على الأطفال بالمراحل التعليمية المختلفة، واللي عنده مشكلة نساعده وكبار السن، ونعالج عيونهم، وقولنا هنعمل كشف مبكر لاختبار السمع وجبنا المعدات للكشف عن حديثي الولادة".

وشدد السيسي على أنّ كل أسرة تستقبل مولودا جديدا عليها إجراء اختبار سمعي مبكر له: "الكشف المبكر بيخلينا نكتشف مبكرا ونتدخل بشكل مبكر، وبالتالي المضاعفات تبقى أقل ما يمكن ومنعانيش مع الأطفال حديثي الولادة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

ويتضمن الافتتاح كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة، يليها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

ويتفقد الرئيس خلال جولته كذلك، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.