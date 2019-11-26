نظمت وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة علمية ثقافية لآثار المسار السياحي لكنوز العمارة الفاطمية والمملوكية والأيوبية من القرن العاشر ميلادية بحي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة لطلاب الكلية.

جاء ذلك في إطار حملة "إعرف تاريخ وآثار بلدك" التي تهدف لتنمية السياحة الدينية من خلال خلق طالب لديه معرفة سليمة وحقيقية بأهمية تاريخ بلده وحضارتها وموروثاتها الثقافية المتنوعه و المختلفة.

بدأت الزيارة بعرض فيلم وثائقي عن المسار السياحي، ثم جولة للتعرف على الآثار الاسلامية بمنطقة الدرب الأحمر الذي يحتوى على العديد من الكنوز المعمارية والفنية والذي تتعدد به آثار الدولة الفاطمية مثل مسجد الصالح، الذي يعتبر آخر المساجد الفاطمية التى شيدت بمصر، وباب زويلة الذى بناه جوهر الصقلى وبعد هدمه أعاد بناءه القائد بدر الجمال.

كما زار الوفد الطلابي بعض الآثار الأيوبية منها سور صلاح الدين الأيوبي، وكذلك الآثار المملوكية ذات الطرز المختلفة في العصرين المملوكي البحري والجركسي وزيارة أشهر عمائر النساء مسجد أم السلطان شعبان وتحفة العمارة الإسلامية مسجد أبو حريبة الذي جرى وضع صورته على عملة فئة خمسون جنيه، ومسجد نقيب الجيوش أحمد المهمندار الذي جدده الأمير سليمان أغا القازدوغلي وبنى له مئذنة وزوده بمنبر، بجانب تفقد الجامع الأزرق، وقصور وبيوت العصر المملوكي: "قصر الأمير آلين آق، وبيت الرزاز الذي شيده قايتباي، ومسجد أصلم السلحدار، ومسجد الطنجا المارداني، ومجموعة طرباي الشريفي ورباط أزدمر.