لجنة من هندسة المنصورة لفحص 3 أبراج بالدقهلية

طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة مختصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة لمعاينة ثلاثة أبراج مخالفة بسبب بناء أدوار زائدة بالمخالفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده المحافظ صباح اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحافظة، ردا على شكوى مواطنين من شارع أحمد ماهر بالمنصورة يتضررون فيها من وجود مخالفات ببرج سكني، ومواطن من الدراكسة بمنية النصر، ومواطنة من طلخا يتضررون فيها من حدوث ميول وشروخ.

وقال محافظ الدقهلية إن اللجنة الهندسية ستقرر ما إذا كان يتم إزالة المبنى أو تخفيف الأدوار أو سلامة المبنى وفقا لما تبينه عمليات فحص ورصد المباني وحساب حجم الميول والشروخ فيها.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بفصل الكهرباء عن برج محمول أعلى أحد المباني في حالة وصول تقرير البيئة الذي يثبت وقوع ضرر منه .