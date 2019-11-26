شرع شابان في قتل شقيقتهما عن طريق الذبح، بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بسبب سوء سلوكها.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمان استدرجا شقيقتهما إلى منطقة نائية، وقاما بشل حركتها، وأخرج أحدهما سكين وسدد لها طعنة في الضهر وحاول ذبحها وتركها غارقة في دمائها.

إلا أن أهالي ورواد المنطقة، شاهدوا المجني عليها غارقة في دمائها، فقاموا على الفور بنقلها للمستشفى، وفور ذلك تم إخطار الرائد احمد عز رئيس مباحث طهطا، وانتقل إلى مكان "مسرح الجريمة".

حيث بدأت الأجهزة الأمنية في معاينة مكان الواقعة، والانتقال إلى المستشفى في محاولة لسماع أقوال المجنى عليها، غلا أن سوء حالتها الصحية حال دون ذلك.

أمر اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف غموض الواقعة، تحت قيادة اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير الإدارة العامة للمباحث، وفحص خط سير المجنى عليها، وتبين أنها متزوجة منذ قرابة عامين وأنها سيئة السير والسلوك، وآخر مشاهدات لها مع اثنين من أشقائها.

تم استئذان النيابة العامة لضبطهما، وألقي القبض عليهما، واعترفا بالشروع فى قتل اختهما لسوء سلوكها.

تم التحفظ على الشقيقين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.