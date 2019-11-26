نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق- 30 عاما، مقيم قرية دروة بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال بالفحص وسؤال شقيقه اتهم نجل عمه بإحداث إصابة المجني عليه بسلاح ناري كان بحوزته، إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات بسبب الجيرة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (شخصان- مقيمان بذات القرية) وأنهما لاذا بالهرب إلى منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمَيْن وبمواجهتهما.. اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة (2 بندقية آلية - 2 خزينة- 22 طلقة لذات العيار) وأقرا بحيازتهما وإحرازهما للأسلحة النارية المضبوطة بدون ترخيص وأنها ذاتها المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.