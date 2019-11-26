أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجماعات المتطرفة لا تستحي لا من الله ولا من الخلق ولا من أنفسهم ولا من أهليهم ولا ممن يعرفونهم، مشيرا إلى استحلال عناصر وأبواق هذه الجماعات وكتائبها الإلكترونية للكذب وبث الشائعات والافتراءات، وتشجيع قياداتها لذلك.

وتابع: "تحصن الكثير منهم خلف حسابات وهمية هو عين النفاق، وأكبر إساءة إلى الإسلام في تاريخه، وأنهم قد وصلوا إلى أقصى درجات الانسلاخ من الإنسانية السوية".

واستهشد بما ذكره النبي "صل الله عليه وسلم": "إذ لم تستح فاصنع ما شئت"، مستكملا: "ناهيك عن دعوة هؤلاء المجرمين إلى العنف واستحلال الدماء واستباحة الأموال، ودعوتهم إلى هدم الأوطان وإشاعة الفوضى".

كما استشهد بما ذكره الله عز وجل: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، مما يستوجب كشف كذب هذه الجماعات وعمالتها وخطرها على الدين والوطن.

وأوضح أن الإسلام دين الفطرة وفطرته هي السماحة لأن الله يقول: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" ويقول سبحانه "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، كما يقول نبينا "إنَّ الدِّين يُسْرٌ، ولن يُشادَّ الدِّين أحدٌ إلَّا غلبه".

واستكمل: "هذا هو الأصل وإننا على يقين من أن الحق غالب، وأن المرض عرض، وأن العرض زائل بإذن الله تعالى، وسماحة الإسلام أعظم وأقوى من كل موجات التشدد والتطرف، وسماحة الإسلام ستنتصر لأنها الأصل، والتطرف والتشدد إلى زوال، لأنه مضاد للفطرة السوية"

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