أجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين، اليوم الثلاثاء، محادثات عبر الهاتف واتفقا على التواصل بشان "القضايا العالقة" للتوصل "للمرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، على ما أفاد الإعلام الرسمي الصينيّ.

وأعلن الرئيس الأمريكي الشهر الماضي، أنّ الطرفين توصلا لاتفاق مبدئي، لكنّ دون إنهاء كافة تفاصيله.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أنّ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو تحدث عبر الهاتف الثلاثاء مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وقالت إنّ "الطرفين ناقشا حلّ المسائل بخصوص المخاوف الرئيسية لكل طرف وتوصلا لتوافق بشأن حل القضايا ذات الصلة في شكل صحيح واتفقا على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا المتبقية في المشاورات بشأن اتفاق +المرحلة الأولى+".

وانتعشت الأسهم العالمية هذا الأسبوع وسط تفاؤل بأن أكبر اقتصادين في العالم سيعلنان قريباً عن اتفاق جزئي.

والأحد، أصدرت الحكومة الصينية توجيهاً لتعزيز حماية الملكية الفكرية وزيادة العقوبات على المخالفين، وهو أحد المطالب الأمريكية الشائكة في المحادثات التجارية بين البلدين.