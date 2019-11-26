استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من الكهنة الصينيين من كنيسة نهر الحياة في أمريكا، صباح اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة للبابا واعتزازهم بشخصه وأوضحوا أن لهم 250 كنيسة منتشرة حول العالم كما أن لهم قناة تليفيزيونية تقدم عظات باللغة الصينية.

وتحدث البابا خلال اللقاء عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونشأتها علي أرض مصر من القرن الأول ودورها الفعال في نشر الحب وتكوين العلاقات الطيبة مع الجميع، وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية.