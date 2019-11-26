مستشفى النصر التخصصي.. هنا يعالج أطفال القناة من الأورام

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، عبر "الفيديو كونفرانس"، وذلك ضمن افتتاحه مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

وجاور السيسي في حفل الافتتاح، البروفيسير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، الذي يشرف مركزه لعلاج قلوب الأطفال في أسوان، على وحدة وحدة قلب الأطفال في مستشفى النصر التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ضمن التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

عمرها أكثر من 20 عاما.. تاريخ إنشاء المستشفى

عادت الحياة إلى المستشفى مع افتتاحه فعليا، إذ بدأ تطويره قبل عدة أشهر، بعد توقف أعماله الإنشائية قبل نحو 20 عاما، حين صدر قرار بإعادة بنائه ورفع كفاءته ليكون مستشفى متخصص لخدمة أكبر قطاع سكاني في بورسعيد، لتظل طوال تلك الفترة متوقفة لحين إصدار السيسي قرارا بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية، وكانت بورسعيد أولى محطاته.

ومع انطلاق منظومة التأمين الصحي، تحول مستشفى النصر لواحد من أكبر المستشفيات بالمحافظة، إذ أعلنت وزارة الصحة استلامه منتصف يونيو الماضي، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات، مؤكدة أنّ المستشفى تم تجهيزه وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات، وسيتقدم خدمة علاجية للأطفال وفقا لأعلى معايير الجودة.

منظومة التأمين الصحي تعيد الحياة لمستشفى النصر التخصصي

وبدأ المستشفى مع 6 مستشفيات أخرى تطبيق المنظومة الشاملة في الأول من يوليو الماضي، لخدمة أبناء بورسعيد والقناة من الأمراض النادرة، خاصة أورام الأطفال، بالتعاون مع مركز دكتور مجدي يعقوب، إضافة إلى أقسام للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوي، ووحدات للتمريض ومطعم، واستراحة وغرفة ترفيه، ويطبق فيها بروتوكول علاج مستشفى 57357.

وجرى تدريب الطواقم الطبية والتمريض في مركز مجدي يعقوب ومعهد ناصر، ويوجد بها 200 ممرضة و300 طبيب يؤدون الخدمة الطبية للمستشفى بالجودة العالمية، وتتلقى "النصر التخصصي" استفسارت المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمستشفى، أو الاتصال المباشر من خلال مكتب إرضاء المنتفعين.

ويضم المستشفى 16 قسما، عقب إطلاق المنظومة الجديدة، بينها: "الطب النووي، الأشعة التشخيصية، العلاج الإشعاعي، قسطرة قلب كبار، قسطرة قلب أطفال، جراحة قلب كبار، جراحة قلب أطفال، أورام الأطفال، جراحة أورام أطفال، رعاية الأطفال PICU / PCCU، رعاية حديثي الولادة NICU، وجراحة العظام".

وفور التشغيل التجريبي للمنظومة بداخلها، أجرى العاملون بالمستشفى 3 عمليات قسطرة علاجية للقلب للأطفال لأول مرة ببورسعيد وإقليم القناة، من خلال فريق من الاستشاريين بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب ومعهد القلب القومي، كما نجح الأطباء في إجراء 3 جراحات للأطفال.

نجاحات ملموسة حققها المستشفى منذ عودته للعمل

ومنذ ذلك الحين وحتى مطلع أكتوبر الماضي، تم تفعيل خدمة طوارئ قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي بما يضمن إجراء التداخلات في الدقائق الأولى من بدء الأعراض لضمان أفضل النتائج حسب البروتوكولات العالمية، كما أجريت 140 قسطرة تشخيصية وعلاجية للكبار، وعمل قساطر القلب الطارئة، وعلاج بعض الحالات مثل انسداد الأوعية الدموية المغذية للقلب عن طريق القسطرة، ما يقلل نسبة حدوث المضاعفات الخطيرة، وفقا للصفحة الرسمية للمستشفى.

وفي 6 أكتوبر الماضي، نجح المستشفى أولى عمليات القلب المفتوح كبار بمستشفى النصر، لأول مرة في محافظة بورسعيد وإقليم القناة، وبعد أيام قليلة بلغت نسبة نجاح الجراحات التي تمت 100% وجميع الأطفال الذين خضعوا للجراحة بحالة جيدة ويتم متابعتهم بشكل دوري، كما نفذ المستشفى 68 إجراء تداخلي وعمليات جراحية دقيقة و268 مترددا على العيادات عالية التخصص، وتم عمل 1918 فحصا طبيا ما بين خدمات معملية متقدمة وتحاليل أنسجة واشاعات تشخيصية ( رنين / مقطعية / تليفزيونية ) علي يد نخبة من الإستشاريين والأساتذة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، التعاون المثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة، إذ جرى توقيع برتوكول تعاون ين مستشفى النصر في بورسعيد وبين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومجموعة مستشفيات كليوباترا، يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري.

وبعد نحو شهر، أجرى فريق العظام بالمستشفى جراحة عالية الدقة لإصلاح تشوْه عظمي لطفل، وأعلنت وزارة الصحة الانتهاء من إجراء 191 عملية جراحية وقساطر قلبية بالمستشفى النصر التخصصي للأطفال، والانتهاء من قوائم حالات انتظار القسطرة القلبية للأطفال في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.

وبمناسبة عيد الطفل في 21 نوفمبر الحالي، احتفل "النصر التخصصي" بشفاء 21 طفلا بعد عمليات القلب والقسطرة، كما احتضن المستشفى إجراء أول 2 من العمليات الكبرى في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بعد انطلاقها تجريبيا في المحافظة، وتتمثل تلك العمليات حسب تصريحات وزيرة الصحة والسكان، في إجراء قسطرة قلبية وزراعة قوقعة لطفل بمستشفى النصر للأطفال، إضافة لعملية زراعة قرنية في مستشفى الرمد.

ومن ناحيته، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أثناء تفقده المستشفى قبل أيام، أنّ مستشفى النصر التخصصي شهد طفرة طبية كبيرة خلال 18 شهرا، وكان واضحا من معدل وتنوع العمليات الجراحية التي أُجريت في المستشفى، فضلا عن وجود أجهزة طبية وأقسام علاجية على أعلى مستوى، في إطار ما تشهده بورسعيد من تطور طبي ورعاية صحية تهدف لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

مستشفيات علاج أورام الأطفال في مصر

وتوجد في مصر عدة مستشفيات لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، أبرزهم: "مستشفى 57357، المعهد القومي للأورام، مستشفى 500 500 لعلاج السرطان، مركز أورام جامعة المنصورة، مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد، مركز أورام طنطا، مركز أورام ناصر، وأورام الإسماعيلية".