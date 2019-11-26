وقّع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام حمدي رئيس جامعة الخليج للعلوم الطبية بعجمان- الإمارات العربية المتحدة اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وإدارة الأعمال واقتصاديات الصحة، وبحث الجانبان سُبل التعاون المشترك على مستويات البحث العلمي والتبادل الطلابي والدراسات العليا.

وأوضح المتيني أنّ البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لمواكبة أحدث النظم التعليمية ومعايير التنافسية العالمية.