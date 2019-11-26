توجه طلاب مدرسة ناصر الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة سيوة التعليمية إلى القاهرة في رحلة تعريفية وتثقيفية مهداة من اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح لأبناء الواحة للتعرف على العاصمة المصرية وما تضمه من مزارات سياحية وأثرية مشهورة.

وقدم طلاب سيوة الشكر للمحافظ على تلك الرحلة الثقافية، التى جاءت تقديرا لتفوقهم الدراسي، وتشجيعا على استمرار التميز التعليمي وتبصيرا بعراقة وطننا، وتوضيح الأهمية التاريخية والجغرافية للعاصمة المصرية القاهرة .

وأكد ،اليوم، الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن برنامج الرحلة يشمل زيارة الطلاب لأهم المناطق السياحية والمعالم التاريخية بالقاهرة والتى تجذب أعداد هائلة من السياح سنويا من جميع دول العالم وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالوعي الثقافي والسياحي لدى طلاب المدارس في جميع أرجاء مطروح .