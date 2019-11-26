افتتح اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الوحدة المحلية الجديدة بقرية "بقبق" بمدينة السلوم، والتي تعمل على تيسير تقديم الخدمات لأهالي القرية، موجها بتمهيد الطريق مع عمل لافتات ولوحات إرشادية بالوحدة للتيسير في تقديم الخدمات للمواطنين، كما افتتح محطة تحلية المياه بالقرية بطاقة 100 متر مكعب/ يوم، لتوفير مياه الشرب لأهالي السلوم، وذلك من خلال تحلية مياه بئر عميق على بُعد 70 مترا، مع دراسة توسعة المحطة وحفر بئر آخر، وجاري إقامة سور حول المحطة.

وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه والصرف الصحي بمطروح، إن المحطة جاهزة التشغيل التجريبي، اليوم، وبدء ضخ المياه للأهالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، أن محطة التحلية تعمل بطاقة 3500 متر مكعب/ يوم، وجاري زيادة طاقتها إلى 4000 متر مكعب/ يوم، لخدمة أهالي المدينة، والإعداد لافتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة، مع دراسة توستعها إلى 10 آلاف متر مكعب، بعد عامين لاستيعاب الزيادة السكانية، موجها بمراجعة أعمال الكهرباء ودعمها بمحول من خلال شركة كهرباء البحيرة "قطاع مطروح".

ووجه المحافظ خلال جولته بسرعة إنهاء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الرئيسي بمدخل المدينة لمسافة 1.5 كيلومتر قبل منتصف ديسمبر المقبل، مع عمل البلدورات والأرصفة وتوسعة الرصيف الملاصق للمدرسة ومراجعة أعمال الإنارة وتوصيلات الكهرباء وعمل لاند سكيب وتسوية نهاية الشارع، إضافة إلى دهان سور مدرسة السادات الإعدادية، مطالبا بعرض تقرير كل 3 أيام عن أعمال تطوير المدخل.