افتتح مساء اليوم، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، إدارة السلوم الاجتماعية الجديدة في إطار العمل علي تيسير الخدمات الاجتماعية لأهالي السلوم.

وقال فتحي الجمل مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، إن المبنى الجديد مقام على مساحة 260 متر بتكلفة مليون و250 ألف جنيه كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية بتكلفة مليون ونصف مليون جنيه، ويضم قاعة انتظار رجال وسيدات.ووجه محافظ مطروح بسرعة تمهيد ورصف مدخل إدارة التضامن الاجتماعي لتيسير دخول المواطنين مع دعم هذه المديرية بالعمالة الكافية.

كما افتتح "الغرابلي" مدرسة السلوم المشتركة للتعليم الأساسي، بعد الانتهاء من أعمال التوسعة في إطار العمل على الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة وتقليل كثافات الفصول وتوفير الراحة للطلاب.

وقال المهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، إن توسعة المدرسة تتضمن إنشاء مبنى جديد بسعة 19 فصلا، بتكلفة 8.5 مليون جنيه. وأكد محافظ مطروح أنه يجرى حاليا العمل على تشجيع الفتيات لاستكمال الدراسة في مراحل التعليم ما بعد الأساسىي من خلال تخصيص مدارس للفتيات بناء على مطالب أهالي السلوم.

رافق محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لمدينة السلوم كلا من المهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والنائب مهدي العمدة وسليمان فضل العميري وعادل منصور رئيس المدينة وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح وعدد من عمد ومشايخ وأهالى السلوم.