قال تقرير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، إن عدد الإصابات الجديدة بالمرض خلال 2018، بلغ 1.7 مليون شخص، وإن عدد الإصابات الجديدة، انخفض بنسبة 28% خلال الفترة من 2010 إلى 2018، في شرق وجنوب أفريقيا "المنطقة الأكثر إصابة بالايدز".

وانخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بين المراهقات والشابات (15 و24 سنة) في المنطقة من 0.8% في عام 2010، إلى 0.5% في عام 2018، بانخفاض تصل نسبته إلى 42%.

وأضاف التقرير، الذي صدر اليوم، أن ما يقدر بنحو 24.5 مليون شخص، من أصل 37.9 مليون مصاب بالفيروس، على العلاج حتى منتصف العام الحالي 2019، وأنه مع ذلك لا تزال الشابات والفتيات، يتحملن وطأة الإصابات الجديدة، بفيروس نقص المناعة البشرية، وإن أربعة من أصل كل خمسة إصابات جديدة بالفيروس، بين المراهقين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هى من بين الفتيات.

ونوه بأن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، انخفض بنسبة 4% فقط خارج شرق وجنوب إفريقيا منذ عام 2010، وذكر أنه مما يثير القلق المتزايد ظهور إصابات جديدة بالفيروس في بعض المناطق، حيث ارتفع العدد السنوي للإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، بنسبة 29% في شرق أوروبا ووسط أسيا، وبنسبة 10% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبنسبة 7% في أمريكا اللاتينية.

وأوضح التقرير، أن عدد الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الاطفال، انخفض بنسبة 41% منذ عام 2010، وأن ما يقرب من 82% من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، يخضعن لعلاج مضاد للفيروس، محذرا من أن نصف الأطفال الذين يولدون بفيروس نقص المناعة البشرية، والذين لم يتم تشخيصهم في وقت مبكر، سيموتون قبل بلوغهم سن الثانية.

وذكر انه على المستوى العالمي، تم اختبار 59٪ فقط من الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية، قبل شهرين من العمر.