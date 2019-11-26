استقبلت محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، فوجا سياحيا مكونا من 12 سائحا أستراليا، يتبع شركة كرموز للسياحة، وذلك ضمن برنامج الأجندة السياحية في إطار جهود المحافظة في الفترة الأخيرة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيطه.

ويعد هذا الفوج ثاني فوج سياحي يزور بني سويف في أقل من أسبوع، والذي سبقه يوم الجمعة الماضي زيارة فوج مكونا من 28 سائحا أمريكيا.

وزار الفوج الأسترالي هرم ميدوم ومجموعة المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية والمقابر التي تحيط بالهرم والخاصة بأمراء الدولة في ذلك العصر، فيما قامت إدارة السياحة بإهداء أعضاء الفوج بعض الكتيبات باللغة الإنجليزية عن أبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة.

وتجول أعضاء الفوج داخل المنطقة الأثرية التي تضم واحة وهرم ميدوم، واستمعوا لشرح من مسؤولي السياحة الذين رافقوا الفوج، عن المكانة التاريخية والقيمة الأثرية لهذا الهرم الذي بناه الأمير "حوني" واستكمله "سنفرو" ويرجع للأسرة الرابعة وكان مكوناً من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات فقط.

من جانبه أشاد أعضاء الفوج الأسترالي بمعالم بني سويف السياحية والأثرية، وجمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى كرم أهلها.