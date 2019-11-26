تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، الأعمال الإنشائية بمدرسة الفنون، الملحقة بأكاديمية الفنون، وتفقدت التجهيزات الفنية بمبنى معهد السينما الجديد، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية، ونائبته الدكتورة غادة جبار، والدكتور محسن التونى عميد المعهد العالي للسينما، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقالت "عبدالدايم"، إن أكاديمية الفنون، تشهد عملية تطوير متكاملة على كافة المستويات، تهدف إلى تخريج دفعات من المبدعين، القادرين على المنافسة العالمية فى مجالاتهم.

وأكدت تقديم الدعم الكامل لإتمام عمليات الإنشاء والتجهيز، لاستقبال الطلاب، لافتة إلى أن المبنى الجديد لمعهد السينما، يسهم بشكل إيجابي في إعادة هذه الصناعة إلى مكانتها فى مصر، باعتبارها من أوائل الدول التى وصلها الفن السابع، مشيرة إلى تجهيز المبنى وقاعاته، بأحدث النظم والتقنيات العالمية، المتعارف عليها فى هذا المجال.

وفى لفتة تهدف إلى التشجيع على مواصلة الجهد، حرصت وزيرة الثقافة، على لقاء العاملين بالأكاديمية، موجهة لهم الشكر، على الجهود المبذولة، وحثتهم على استمرار العطاء، باعتبارهم حلقة مهمة فى منظومة العمل بهذا الصرح الفريد.