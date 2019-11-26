أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه لن يسمح بأن تكون قرارات الإزالة الصادرة حبيسة الأدراج أو حبرًا على ورق، وأنه لن يترك حالة واحدة مخالفة على الأرض الزراعية إلا وسيجرى إزالتها.

وأضاف المحافظ، أنه سيجرى ملاحقة المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم، وتوقيع أقصى الغرامات عليهم، كما سيجرى محاسبة المتقاعسين من المسئولين، وكل من يثبت تواطؤه في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المخالفة إلى النيابة العامة، وإيقافه فورا عن عمله.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ، اليوم، على المباني المخالفة على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة المحلية بمرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث جرى المرور على المباني المخالفة الصادر لها قرار إزالة، والأراضي المستخدمة في تشوين مواد البناء أو الأراضي التي جرى تبويرها بهدف إقامة مشروعات أو بهدف استغلالها في عملية البناء المخالف، حيث جرى إزالة عدد كبير منها، وحصر الحالات المتبقية وإدراجها في حملة مكبرة خلال الأسبوع المقبل.

كما جرى خلال الحملة، إزالة 10 حالات بناء بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية، ومداهمة مصنعا مخالفا على الأرض الزراعية لتصنيع المواسير الأسمنتية وأغطية البالوعات، ومصادرة جميع المعدات المستخدمة، ومن بينها خلاطة مواد بناء وموزع كهرباء، واسطمبات للمواسير، كما جرى إعطاء مهلة أسبوع للمخالف برفع جميع الاشغالات الموجودة بالأرض الزراعية، ومطالبته بإعادة زراعتها مرة أخرى.

وأعطى المحافظ مهلة أسبوع لرفع الاشغالات من جميع معارض السيراميك وتجارة الأخشاب المنشأة بالمخالفة على الأرض الزراعية، وإلا ستدرج ضمن حملة الإزالات الأسبوع المقبل.

وعلى هامش الجولة التقى محافظ القليوبية بالمواطنين، واستمع إلى مشاكلهم، حيث جرى حل مشكلة محطة الصرف الصحي، وسيتم تشغيلها خلال الأسبوع المقبل، كما تم عمل محضر تسليم لشركة القاهرة للبدء في التشغيل، وحل مشكلة محطة المياه بعد استدعاء لجنة من الجهاز التنفيذي، وتشغيل المحطة خلال يومين، كما استمع المحافظ إلى مشاكل المواطنين في مجالات التموين والصحة وغيرها واعدا بحلها فورا في إطار القانون.