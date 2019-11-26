أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، حصول الوزارة على موافقة مجلس الوزراء على تعيين 120 ألف معلم بعد إطلاق البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الخاصة والدولية.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة مستمرة في فحص مجموعات مختلفة من المعلمين، مثل المنقطعين عن العمل أو المحكوم عليهم بإحكام جنائية والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية، واصفًا ذلك بالانضباط الإداري وليس السياسي، لافتًا إلى أن عدد المعلمين المفصولين وصل إلى 1876 معلمًا، وأنه تم إنشاء قسم داخل الوزارة باسم قضايا الدولة لنظر الدعاوي الموجهة للوزارة.

وحول امتحانات المرحلة الثانوية لهذا العام، أكد شوقي، أن امتحانات يناير ومايو للصف الثاني الثانوي للطلبة النظاميين بالمدارس الحكومية والخاصة سيتم إجراؤها إلكترونيا بنظام الـOpen Book، على أن تجرى الامتحانات بشكل ورقي بنظام الـOpen Book لطلبة المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات والمصريين بالخارج، وذلك لحين استكمال البنية التكنولوجية لهذه الفئات الطلابية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة المقبلة وسيتم الانتهاء من التوزيع بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء امتحانات نصف العام في يناير المقبل للصف الأول الثانوي ورقيًا وفقًا لنظام التقييم الجديد بنظام الـOpen Book، وذلك لإتاحة فرصة كافية لهم للتدريب على أجهزة التابلت.

وتابع: "سيتم إجراء امتحان تجريبي في شهر مارس المقبل لطلبة الصف الأول الثانوي بدون درجات على أجهزة التابلت لتدريب الطلاب على استخدامه قبل امتحان نهاية العام".

واستطرد: "نعمل حاليًا على استكمال البنية التكنولوجية في المدارس الخاصة وذلك تمهيدًا لإجراء الامتحانات في مدارسهم إلكترونيا".

حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس الدولية

وحول وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس الدولية، أكد شوقي، أن وضع نسبة الـ 20% له أهداف أمنية وتعليمية "لمنع الاستحواذ علي المدارس المصرية وحماية هوية أبنائنا الطلاب من بعض الممارسات الخاطئة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يطبق بأثر رجعي، وأنه سيتم البت في الحالات المقدمة فوق هذه النسبة وفقًا لأسباب كل حالة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم الاستثمار بشكل قوي ولكن نسعى لفرض الانضباط في نفس الوقت والمحافظة علي الهوية المصرية.

أكد شوقي، أن الفصول الذكية تم تصميمها بشكل متعدد الاستخدامات وسهلة التركيب كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و "augmented reality" - الواقع الافتراضي المعزز.

نائب وزير التعليم: البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم

فيما أوضح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة، وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال).

وأكد "عمر" أن هناك أسبابًا كثيرة لمشكلة عجز المعلمين في المدارس وصلت لعدد ٢١ سبب وعبر تراكمات العقود الماضية.

وكشف نائب وزير التعليم، أن هناك أنواعا من شهادات الصلاحية تم اعتمادها في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين وهى شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتًا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل، مضيفًا أن شهادة الصلاحية سيتم منحها بدءًا من العام المقبل وتقوم على مهارات التعايش والأخلاقيات، ومهارات العمل والالتزامات والواجبات ويتم تصميم مؤشرات وأدوات القياس.

3 أنواع لشهادات الصلاحية للترقي

وأعلن أنه سيتم إطلاق 3 أنواع لشهادات الصلاحية للترقي، العادية الأولى مدتها 5 سنوات، والمتقدمة 4 سنوات، والعليا 3 سنوات، وهذه الشهادات الجديدة توفر السنوات للمعلم عن طريق شهادات متخصصة تتطور من قبل كليات التربية والمتخصصين تتيح مهارات متقدمة وتستهدف مساعدتهم في الترقي السريع والتأهيل الذاتي وبذلك يستطيع المعلم توفير ١٠ سنوات من عمره الوظيفي للترقية.

كما أشار الدكتور محمد عمر، إلى أن عدد المتقدمين إلكترونيًا إلى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف بلغ عددهم (418471) متقدم، منهم (415581) طلب توظيف، مضيفًا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، التي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأكد أنه تم إعادة العمل بنظام التكليف وفقًا لضوابط محددة، التي يتم تنظيم العمل بها وفقًا للبوابة الإلكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر، وأكد أن التعيين في المرحلة المقبلة سيتم وفق مهارات محددة، كما أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع (2356) متقدم بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة، ونعمل على الانتهاء من التعاقدات قبل نهاية ديسمبر مع ١٢٠ ألف وذلك بعد اجتياز هذا الكشف بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وزير التعليم يكرم 5 فائزين بمسابقة العدد الأول من مجلة المعلم المصري

وكرم الدكتور طارق شوقي والدكتور محمد عمر خلال المؤتمر، 5 فائزين، بمسابقة العدد الأول من مجلة المعلم المصري لشهر أكتوبر 2019 التي أصدرتها الوزارة تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتهدف إلى الحديث حول ما يدور عن المعلمين، والرد على الشائعات، وغيرها، وإجراء مسابقات، حيث قام الوزير بتسليم جوائز قيمتها 3 آلاف جنيه للمعلمين مقدمة من مدارس طيبة المتكاملة، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: "خالد صلاح أنور موسى، مدرسة أبو النمرس الإعدادية بنين محافظة الجيزة، رانيا مسعد حسن أبو راية مدرسة رأس البر الرسمية لغات بمحافظة دمياط الجديدة، ونهلة عبد الحميد البلتاجي عبد المجيد مدرسة حلوة أبو حطب للتعليم الأساسي بههيا محافظة الشرقية، وسامية بطرس إسكندر مدرسة اليوسفية الخاصة محافظة القاهرة، وعمرو أحمد محمد أحمد مدرسة دي لاسال محافظة القاهرة".