أعلن الادعاء العام في هولندا، اليوم، أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجوم إرهابي باستخدام سترات ناسفة وسيارة مفخخة واحدة أو أكثر.

وذكر البيان الصادر عن مكتب المدعي العام الوطني - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أنه تم إلقاء القبض أمس، على المشتبه بهما - اللذين يبلغان من العمر 20 عامًا و34 عامًا - من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن الرجلين يشتبه في تخطيطهما لشن هجوم قرب نهاية العام الحالي إلا أنه لم يتضح بعد الهدف المحدد.

وقال مدعو العموم إن الشرطة الهولندية التي اعتقلت الشخصين وقامت بتفتيش منزلهما لم تعثر على أي متفجرات أو أسلحة نارية، ولكنها عثرت على فأس وخنجر مخبئين فوق سقف أحد منزلي الرجلين الكائن في بلدة "زوترمير" التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شرقي مدينة "لاهاي".

وجاءت تلك الاعتقالات بعد بدء تحقيق في شهر أكتوبر الماضي عقب ورود إفادة للشرطة من قبل وكالة الاستخبارات الهولندية الرئيسية تفيد بتوفر نية لدى المشتبه بهما لشن هجوم باستخدام متفجرات وأنهما يسعيان للحصول على تدريب.

يذكر أنه في مارس الماضي، أطلق رجل هولندي من أصول تركية النار على قطار كهربائي "ترام" بمدينة "أوتريخت" الهولندية؛ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وقال الادعاء العام آنذاك إن المسلح لديه دوافع إرهابية.