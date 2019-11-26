أعلن الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الحداد، وإرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام، وقرروا ارتداء اللون الأسود عند الوقوف على العدد، والهتاف باسم رفيقهم الشهيد سامي أبو دياك، بدل من ذكر أسمائهم.

وكان الأسرى منذ صباح اليوم، وفق ما ذكره بيان صادر عن نادي الأسير، أعلنوا حالة الاستنفار، وبدأوا بالتكبير والطرق على الأبواب، عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم أبو دياك، وأغلقت إدارة المعتقلات جميع الأقسام، تحسبا لأي مواجهة معهم.

يذكر أن أبو دياك 37 عامًا، من سكان بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل في يوليو 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات.

وخضع أبو دياك عام 2015، لعملية استئصال أجزاء من أمعائه، نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب "هيئة شئون الأسرى".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية 5 آلاف معتقل، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا "معتقلون بلا تهمة" و700 مريض، حسب بيانات رسمية فلسطينية.