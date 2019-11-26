قدم روجر جينكينز، المسؤول التنفيذي السابق في بنك "باركليز" البريطاني، لأول مرة، دليلا عن مساعي قطرية، للاستحواذ على البنك، وكشف لقاءاته مع حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، والذي كان يرأس وقتها صندوق الثروة السيادي القطري.

وأوضح تقرير، عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن جينكينز، أكد أن قطر كانت تريد أن تصبح الشريك الخليجي الخاص للبنك البريطاني في 2008، وأنه التقى بن جاسم في يوليو 2007، في سردينيا، و تناولا العشاء سويا في قارب على الجزيرة الإيطالية، واجتمعا بعد ذلك عدة مرات بالريفيرا الفرنسية والدوحة، لمناقشة صفقات في التجزئة والعقارات والبنوك، مع توطيد علاقتهما.

وأشار التقرير، إلى أن جينكينز، عرض على قطر، امكانية الاستثمار لدى البنك، ضمن مجموعة مستثمرين آخرين، لكن قطر رفضت كي تكون الشريك الخاص للبنك البريطاني، دون إشراك مستثمرين آخرين في البنك، لضمان السيطرة القطرية.

ويُحقق القضاء البريطاني، في الكيفية التي تفادى بها بنك باركليز مصير بنك لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند، وعدم تلقي إنقاذًا حكوميًا عام 2008، وجمعه تمويلا يقدر بـ14 مليار دولار، دون مصدر واضح.