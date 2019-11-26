كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ويقول إن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت إحداهما، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

انطلقت ظهر اليوم تظاهرات في مدن فلسطينية شارك فيها الآلاف تلبية لدعوة الحكومة والفصائل للاحتجاج على الموقف الأميركي الأخير إزاء المستوطنات الإسرائيلية ما اوقع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل نحو أسبوع أن الولايات المتحدة تعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، ورحبت إسرائيل بالقرار الأميركي بينما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدعو إلى فتح تحقيق دولي حول قانونية موقف واشنطن.