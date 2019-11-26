أطلقت مصر، منذ قليل، القمر الصناعى "طيبة -1"، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا، من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية.

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن هناك غرفة متابعة مركزية تم تشكيلها في مصر كانت تتابع عملية إطلاق القمر الصناعي من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية، موضحا أن هناك ٥ محطات تتابع عملية صعود القمر للفضاء حتي انفصاله تماما عن جسم الصاروخ .

وأوضح القوصي، أنه تم إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، للفضاء، في تمام الساعة الحادية عشر و9 دقائق مساء أمس، بتوقيت القاهرة، لافتا إلي أنه سيتم متابعة القمر الصناعي من داخل الأراضي المصرية خلال ٣ أيام وذلك بعد أن يستقر في مداره المخصص له.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي موانع أدت إلى تأجيل الإطلاق، مشيرا إلى أن جميع الظروف كانت مهيئة لعملية الإطلاق.

ولفت القوصي ، إلي إن "طيبة 1" يصل وزنه إلى 5 أطنان و600 كيلوجرام، وهو ثمرة تعاون بين شركة "إير باص" وشركة "إلينيا سبيس" الفرنسيتين، ينطلق على متن الصاروخ "آريان 5" التابع لشركة "آريان سبيس" في رحلة هي الرابعة من نوعها للشركة الفرنسية هي الأخرى على هذا الصاروخ خلال عام 2019، والرحلة 250 لعائلة صواريخ "آريان" والتي بدأت في عام 1979، وتحمل القمر الصناعي المصري مركبة الفضاء المرنة "Eurostar E3000