نائب محافظ السويس: أزلنا "مقاما" من أحد الميادين لتوسعة الطريق ولم نجد فيه رفاتا

كشف الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس تفاصيل إزالة ضريح بأحد الأماكن لتطوير منطقة ميدان عبدالحليم محمود ومنطقة صينية الدولفين وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON".

وأوضح رمضان أن المكان الذي كان يتواجد فيه الضريح يعتبر مكانا حيويا وهو عبارة عن مدخل لحي الأربعين ومدخل لحي السويس من جهة شارع المحروسة والملاحة الجديدة وهو متقاطع مع شارع صلاح نسيم المتقاطع مع طريق القاهرة.

وأشار رمضان إلى أن المحافظ قرر بدء تطوير المنطقة وتوسيع المداخل والمخارج للتسهيل على المواطنين وأن الميدان يتوسطه المقام ويجاوره إشغالات كثيرة محتمية في هذا المقام.

وأكد رمضان أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة مكونة من مدير أوقاف السويس ومدير المنطقة الأزهرية ومندوبي التضامن الاجتماعي والطرق والصحة وذلك لنقل رفات الضريح لمكان آخر.

وأشار نائب محافظ السويس إلى أنه تم هدم المقام ولم يتبين وجود رفات أي شخص وأنه "تم الحفر لمسافة 2 متر بطريقة يدوية حتى ظهرت المياة الجوفية ولم يتبين وجود أي رفات".