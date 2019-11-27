محتجون عراقيون يغلقون عدة طرق في النجف

أغلق محتجون عراقيون عدة طرق في النجف العراقية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

ويشهد العراق احتجاجات دامية منذ أسابيع للمطالبة برحيل الحكومة، واحتجاجا على تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.