قدّمت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بوزارة التضامن، 3 ملايين و300 ألف جنيه خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي، كمساعدات عينية لنحو 30 ألف مستفيد، حسب ما أعلن اللواء عبدالحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بوزارة التضامن، في إطار جهود المؤسسة لرعاية عملاء التكافل الاجتماعي وتخفيفا عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح حمودة أنّ المساعدات تنوعت بين الشنط المدرسية والبطاطين، إذ تم توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية في بداية العام الدراسي الحالي بقيمة مليون و53 ألف جنيه على نحو 10 آلاف مستفيد، شملت حقائب ومستلزمات مدرسية، من أقلام وكراسات وأدوات المدرسية، وذلك عبر المؤسسة وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى توزيع نحو 21 ألف بطانية بقيمة إجمالية تجاوزت مليوني جنيه، على الأسر الأشد احتياجا من عملاء التكافل الاجتماعي بالمحافظات.