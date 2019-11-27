ديسمبر.. "التخطيط" تطلق برنامجا لتدريب 100 سيدة أفريقية على القيادة

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة، برنامج "القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية"، في ديسمبر المقبل، لتدريب 100 متدربة من الدول الافريقية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلًا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مؤكدة حرص مصر على دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية ونشر النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الإداري التي تمر بها الدولة حاليًا، إلى جانب تقديم الدعم بالتدريب اللازم على كيفية تطبيق خطط الإصلاح الإداري في كل الدول بما يحقق الأهداف الأممية ويتسق مع أجندة أفريقيا 2063.

وأضافت السعيد أن البرنامج يستهدف دراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن من أهم أهداف أجندة أفريقيا 2063 تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية، وتمكين المرأة والشباب، ويتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين.

وأوضحت أن مصر تعمل بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الأفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الأفريقية المختلفة، منوهة بتوفير برنامج "أساسيات التخطيط للتنمية"، والذي قدمه المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، فضلًا عن برنامج "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" والذي قدمه كذلك المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

وأكدت شريفة شريف نائب وزير التخطيط، إرسال خطابات ترشيح للبرنامج من خلال وزارة الخارجية إلى 50 دولة أفريقية؛ لترشيح المتدربات، كما تم التواصل مع سفارات تلك الدول بمصر، موضحة أنه من المستهدف أن يبدأ البرنامج في ديسمبر القادم ليستمر مدة أسبوع.

وأشارت إلى أن البرنامج سيتضمن جزءًا تدريبيا بمدينة شرم الشيخ، على أن يتمثل الجزء الآخر في عدد من الزيارات الميدانية للوزارات المختلفة والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن المتدربات المستهدفات من الإدارات الوسطى ثم العليا، على أن تتراوح أعمارهن بين 35 إلى 50 عاما ليصبح عدد المتدربات التي يستهدفهن البرنامج 100 متدربة.