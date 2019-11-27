قالت مصادر مطلعة إنّ اللواء جمال نورالدين محافظ اسيوط، سيؤدى اليمين الدستورية بعد قليل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا لكفر الشيخ، خلفا للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه المحافظ الحالي.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنّ محافظ أسيوط غادر المحافظة فجر اليوم متجها لرئاسة الجمهورية دون أن يدري أنّه محافظا لكفر الشيخ، فيما أبلغ محافظ كفر الشيخ، الديوان العام بمغادرته وفقا للمصادر وأنّه يستعد للرحيل.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، أدى اليمين الدستورية محافظا لكفرالشيخ في أغسطس من العام الماضي، نقلا من محافظة دمياط، ويُعد من المحافظين القدامى إذ تولى المنصبين لنحو 5 سنوات.