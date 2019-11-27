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نائب: "السباعي" الصندوق الأبيض للمجتمعات العمرانية

نائب: "السباعي" الصندوق الأبيض للمجتمعات العمرانية

"الداخلية" عن فيديو لـ خناقة داخل مقهى: مريضان نفسيا تشاجرا منذ عامين

"الداخلية" عن فيديو لـ خناقة داخل مقهى: مريضان نفسيا تشاجرا منذ عامين

برلماني: إطلاق القمر الصناعي طيبة مثار فخر للدولة والمواطنين

برلماني: إطلاق القمر الصناعي طيبة مثار فخر للدولة والمواطنين

"بيسخنوا الجثة ويدهنوها".. قبيلة إفريقية تحنط موتاها فوق الصخور

"بيسخنوا الجثة ويدهنوها".. قبيلة إفريقية تحنط موتاها فوق الصخور

عاجل.. الذهب يتراجع جنيها خلال تعاملات اليوم وعيار 24 بـ 756 جنيها

عاجل.. الذهب يتراجع جنيها خلال تعاملات اليوم وعيار 24 بـ 756 جنيها

تفاصيل آخر 24 ساعة عمل لمحافظ المنيا قبل إعلان حركة المحافظين

تفاصيل آخر 24 ساعة عمل لمحافظ المنيا قبل إعلان حركة المحافظين

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تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

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