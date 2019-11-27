تفاصيل آخر 24 ساعة عمل لمحافظ المنيا قبل إعلان حركة المحافظين

3 قرارات أتخذها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في اليوم الأخير الذي قضاه بالمحافظة، قبل إعلان حركة المحافظين كان منها، توقيع 122 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وقد بلغت إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة العام الجاري 755 عقدا.

ووقع اللواء قاسم حسين، في نفس اليوم، اتفاقية للتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية ومنظمة العمل الدولية وبنك الكويت الوطني لتنفيذ 60 وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي بالمحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.

كما اعتمد المحافظ لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة، وذلك عقب اعتمادها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأجرى المحافظ قبل نحو شهر حركة تغييرات محدودة لقيادات إدارات الديوان العام، شملت تكليف الدكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالعمل مديرا لمكتبة مصر العامة، وتكليف نجلاء حمدي إبراهيم، مدير وحدة الشكاوى بالعمل مديرا لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما أصدر المحافظ قرارا بتكليف دكتور رضا فاروق، مدير مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمحافظة للعمل مديرا لإدارة العلاقات العامة بالديوان العام.

كشفت مصادر رسمية، لـ"الوطن"، القائمة الكاملة لحركة المحافظين؛ التي صدرت في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت القائمة كما يلي:

عبد الحميد عبد العزيز محافظ القليوبية.

جمال نور الدين كفر محافظ الشيخ.

عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط.

احمد عبد الله الانصاري محافظ الفيوم.

طارق رحمي محافظ الغربية.

بالصور.. تعرف على نواب المحافظين الجديد قبل حلف اليمين

طارق الفقي محافظ سوهاج.

محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

خالد شعيب محافظ مطروح.

اشرف الدرديري محافظ قنا.

شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان.

عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

إبراهيم الشهاوي محافظ المنوفية.

محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف.

أسامة القاضي محافظ المنيا.

أيمن مختار محافظ الدقهلية.