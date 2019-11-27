أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، رحيل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، عن منصبه وذلك في حركة المحافظين الجدد والمقرر الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت المصدر إلى "قنصوه" يتواجد الآن في فرنسا لحضور مؤتمر "البحر المتوسط المستقبل" في دورته الثالثة بمرسيليا، حيث سافر منذ أيام للمشاركة في هذا المؤتمر وعقد عدد من الاتفاقيات والمؤتمرات فيما يخص المحافظة.

وكان آخر بيانات المحافظة، كان عن مشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "البحر المتوسط المستقبل" في دورته الثالثة والتي تدور حول الاستثمارات في البحر المتوسط، ويعقد بمدينة مرسيليا بفرنسا في الفترة من 25 -26 نوفمبر، ومن المقرر أن يعود المحافظ اليوم لأرض الوطن.

يذكر أن "قنصوه"، كان نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية، وقبلها عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

فيما كشفت مصادر رسمية، لـ"الوطن"، القائمة الكاملة لحركة المحافظين؛ التي صدرت في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت القائمة كما يلي:

عبدالحميد عبدالعزيز محافظ القليوبية.

جمال نور الدين كفر محافظ الشيخ.

عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط.

احمد عبد الله الانصاري محافظ الفيوم.

طارق رحمي محافظ الغربية.

طارق الفقي محافظ سوهاج.

محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

خالد شعيب محافظ مطروح.

اشرف الدرديري محافظ قنا.

شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان.

عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ابراهيم الشهاوي محافظ المنوفية.

محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف.

أسامة القاضي محافظ المنيا.

أيمن مختار محافظ الدقهلية.