وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمصريين، عقب افتتاحه مشروعات تنموية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، قائلا: "رسالتي للمصريين واحدة مبتتغيرش.. خلينا كدا مع بعض إيد واحدة، منختلفش، دي أول قضية ممكن نقلق منها إننا نختلف مع بعضنا البعض".

واضاف السيسي خلال حديث سجله التلفزيون المصري، على هامش افتتاحه مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء: "النقطة التانية اللي عاوز أقولها للمصريين، لازم نتحرك وإحنا واثقين من نفسنا ومن اللي إحنا بنعمله، اللي بنعمله دقولتي أقصى ما يمكن عمله، وكل ما اتحقق الاستقرار في البلد كل ما هنعمل أكتر".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

وتضمن الافتتاح بعض الكلمات للمسؤولين والوزراء، وعرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

وتفقد الرئيس خلال جولته، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.