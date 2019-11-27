مصر تحتل المركز الأول في قائمة أكبر مصدر للصلب بين الدول العربية

قال الاتحاد العربي للحديد والصلب، إن مصر احتلت المركز الأول في قائمة الدول الأعلى تصديرا لمنتجات الصلب عربيا، في العام 2018 ــ 2019، من خلال شركة حديد "عز"، لتسبق قطر والإمارات، اللتان حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وسلم الاتحاد اليوم، برئاسة عوّاد الخالدي المهندس حسن نوح العضو المنتدب لحديد "عز" باعتبارها أكبر مصدر للصلب في العالم العربي، متقدمة على شركة "قطر ستيل" التي احتلت المركز الثاني، فيما احتلت شركة حديد الامارات المركز الثالث عربيا في قائمة كبار المصدرين العرب.وكشفت البيانات عن قيام الشركة خلال العام الماضى بتصدير نحو 587.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 465 مليون عام 2018، ونحو 207 مليون دولار في 2016، وبلغت قيمة صادرات حديد التسليح للشركة العام الماضى 135.8 مليون دولار، ونحو مقابل 112.8 مليون دولار في العام قبل الماضي، فيما حققت صادرات المسطحات نحو 451.6 مليون دولار، مقابل 352 مليون دولار في 2017.

وأكد الاتحاد في بيان، أنه تم اختيار الدكتور محمد عبد الملك الفقيه رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب كرجل العام في صناعة الصلب، على هامش قمته الـ14 التي يعقدها حاليا في تونس، وقال إن "الفقيه" الذي يعمل في صناعة الصلب منذ ٤٠ عاما تمكن من تحويل الشركة لواحدة من اكبر شركات الصلب في شمال افريقيا، رغم الأزمات التي تمر بها الدولة الليبية.من ناحية أخرى قال عوّاد الخالدي رئيس اتحاد الصلب العربي ان عدم استقرار الأوضاع الحالية في العالم العربي يتطلب المزيد من الدعم الحكومي والحماية لصناعة الصلب باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية، وأكد أن الشركات العربية مطالبة بالسعي لتطوير نفسها بهدف خفض تكاليف الانتاج، وأضاف أن القواعد الجديدة التي تحكم النظام العالمي تتطلب من الدول العربية التكامل والتكاتف والعمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية.