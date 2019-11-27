تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

الجيش اللبناني: إصابة 51 عسكريا في أحداث مصادمات بطرابلس وجبل لبنان

الجيش اللبناني: إصابة 51 عسكريا في أحداث مصادمات بطرابلس وجبل لبنان

للمرة الأولى منذ 11 عاما.. بوليفيا تعين سفيرا لدى الولايات المتحدة

للمرة الأولى منذ 11 عاما.. بوليفيا تعين سفيرا لدى الولايات المتحدة

9 قرارات لمجلس الوزراء.. أبرزها إنشاء صندوق الوقف الخيري

9 قرارات لمجلس الوزراء.. أبرزها إنشاء صندوق الوقف الخيري

مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الوطن بأبوظبي

مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في قصر الوطن بأبوظبي

"علشان 20 جنيه".. فران يضرب طفلا لمدة 30 دقيقة حتى الموت بالشرقية

"علشان 20 جنيه".. فران يضرب طفلا لمدة 30 دقيقة حتى الموت بالشرقية

"نواب التضامن" تؤيد حق الأخصائيين النفسيين في تكوين نقابة

"نواب التضامن" تؤيد حق الأخصائيين النفسيين في تكوين نقابة

اختيارات الوطن

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

عنصرية ومضايقات للسيدات خلال قيادة السيارات:

عنصرية ومضايقات للسيدات خلال قيادة السيارات: "المرايا للشارع مش للمكياج"

5 نواب للمحافظين من "تنسيقية شباب الأحزاب"

5 نواب للمحافظين من "تنسيقية شباب الأحزاب"

تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

الأكثر قراءة

عاجل