قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في أول تصريح بعد التجديد له محافظا لجنوب سيناء إنه مستمر في إضافة مشروعات لأبناء المحافظة حتى تصبح جنوب سيناء مثل باقي المحافظات، وتعهد بافتتاح المشروعات التي جرى على أرض المحافظة العام المقبل، وأبرزها جامعة الملك سلمان، وتطوير ميناء الصيد البحري، التجمعات التنموية.

وأضاف فودة أن ثقة القيادة السياسية فيه تحمله عبء كبير من أجل النهوض بكل مجالات الحياة في المحافظة، مؤكدا أن هناك فريق عمل متكامل يعمل على أرض جنوب سيناء من أجل استكمال مسيرة التنمية، وصرح المحافظ أن جنوب سيناء عام 2020 سوف تشهد طفرة في كل القطاعات، وسيجري ضخ دماء جديدة من الشباب لتولي مناصب قيادية.