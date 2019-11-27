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"علشان 20 جنيه".. فران يضرب طفلا لمدة 30 دقيقة حتى الموت بالشرقية

"علشان 20 جنيه".. فران يضرب طفلا لمدة 30 دقيقة حتى الموت بالشرقية

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