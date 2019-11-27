أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الجديد ومحافظ سوهاج السابق، عن بالغ شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في شخصه لتولي المسؤولية كمحافظ يرعى مصالح الوطن والمواطنين.

وقال "الأنصاري" إن رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالمحافظين والنواب، وجه بالعمل المستمر والدؤوب، والاقتراب من المواطنين والاستماع لهم، فضلاً عن حل مشاكلهم، بالإضافة إلى استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية .

وثمن المحافظ اهتمام القيادة السياسية وحرص الدولة على إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم وإثبات جدارتهم، لافتا إلى أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية، تماشياً مع تنفيذ الدولة لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة؛ لتحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأكد أنه لن يتوانى في تقديم الخدمة للمواطنين، أو يسمح بأي فساد أو إهمال أو تقصير، مؤكداً العمل للحفاظ على أرض الوطن ومقدرات الشعب المصري، متخذاً من روح القيادة السياسية الملهمة دستور عمل وإنجاز، داعيا الله عز وجل أن يحفظ لمصر وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار .

وأعرب " الأنصاري " عن تقديره لأهالي وأبناء محافظة سوهاج، وجميع القيادات الذين تعاون معهم خلال فترة توليه قيادة سوهاج، متمنيا لأهلها دوام التقدم والازدهار.