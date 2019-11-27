قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الإسلام لم يأمرنا بالحجاب ورفض الزواج المبكر والسري والعرفي لخطورته على المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور المفتي فعاليات ندوة "دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا"، التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور رئيس مجلس الأمناء بالجامعة خالد الطوخي، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

وأجاب الدكتور شوقي علام، على عدد كبير من تساؤلات طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حول القضايا الشائكة في المجتمع والجامعات، وعلى رأسها الزواج المبكر والسري والعرفي والاختلاط في الجامعات والحجاب والجمع في الصلوات والتدخين والسيجارة الإلكترونية.

وحسم مفتي الديار المصرية عددا من القضايا الاجتماعية الشائكة، حيث قال إن الإسلام لم يأمرنا بالحجاب ورفض الزواج المبكر والسري والعرفي لخطورته على المجتمع، مشيرا إلى أنه لا مانع في الاختلاط بين الطلاب طالما كان قائما على الاحترام والتبجيل، منوها بأن التدخين كان مباحا قبل اكتشاف خطورته والآن هو والسيجارة الإلكترونية حرام لأن العلم أثبت خطورتهما على صحة الإنسان، كاشفا أنه يجوز الجمع في الصلوات للطلاب والأطباء طالما المحاضرات والعمليات الجراحية مهمة، مشيرا إلى أنه جرى تدريب فريق من دار الإفتاء على مواجهة الإلحاد ومناقشة الملحدين.

واستهل الدكتور شوقي علام بالترحيب بكلا من الدكتور خالد الطوخي ومحمد العزازي، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدم مفتى الديار المصرية الشكر للجامعة على دعوته للقاء الطلاب، متابعا: "قبل أن أكون مفتي كنت عضو هيئة تدريس، وأقدر العلاقة الأبوية بين الأستاذ وطلابه، ولذلك أحب التقي طلاب الجامعات هنا أو في أي جامعة"، متابعا: "مر من عمري قرابة 50 عاما وأصبح عمري في تناقص، وأصبح لا بد أن نتواصل معكم كشباب لنستفيد منكم وتستفيدون منا، ودائما الأديان عبر التاريخ تكون جزءا من حل مشاكلنا وليست سبب المشاكل".

‏وأشار إلى أن الرسالات جاءت لصالح الإنسان، من أجل توجيه إلى طريق البناء والرشاد والعمران وتحقيق البناء لجميع الإنسانية وليس للمسلمين فقط. ‏

وتابع أن "القرآن أكد على أن الرسول جاء رحمة للعالمين سواء الإنسان أو الجماد أو النبات، حتى قال والله أعلم حجرا في مكة ما مررت عليه وإلا سلم عليّ، فهناك تناغم بين الإنسان وكل المخلوقات".

‏ ‏وأردف: "الجميع يدرك أن الرسول جاء برسالة من السماء بالرحمة، فالإنسان مخير وحدث مرة حوار صامت بين الرسول والجمل، وعلم الرسول أن صاحبه يشق عليه فاستدعى صاحب الجمل وطلب منه الرحمة بالجمل".

‏وتابع: "نحن جيل جئنا لنتواصل معكم ليحدث تناغم معكم لبناء حضارة، و الحوار في حد ذاته بين جيلين كان راسخا في القرآن لأن الحوار ونقل الخبرات فحوار سيدنا إبراهيم في القرآن، يرسخ فكرة النقاء والطمأنينة في الحياة، فكيف أنا كطالب أكون صاحب قلب سليم وارتاح في الحياة دون إصلاح النفس، ولتحقيق ذلك يجب التحلي بصفات الصدق وترك الغش والكذب والأخلاق السيئة كالغل والحقد والحسد ومسح الغشاوة من القلب".

ووجه رسالته للطلاب: "مهما كثرت عليك الذنوب فلا تقنط من الاستغفار والرجوع إلى الله، فالسمع والطاعة لله رب العالمين خلق عليه البشر، مصداقا لقوله تعالى: وقالو سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير".

وأضاف: "بناتي وأبنائي شبكات التواصل الاجتماعي كيف تتعامل معها، الخبر تعريفه العملي قول يحتمل الصدق والحقيقة، ففي تلك المواقع سيل من المعلومات المغلوطة فلابد أن تتثبت من هذا الخبر".

وكشف عن امتلاك دار الافتاء المصرية، لـ 16 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بكل لغات العالم، مشيرا إلى أن صفحة الإفتاء باللغة العربية لديها 8 ملايين مشترك، ويتفاعل معها نحو 10 ملايين في الأسبوع.

وفتحت الندوة باب الأسئلة للطلاب، التي جاءت عن حكم الشرع في اختلاط الشباب داخل الجامعات والزواج المبكر، وحكم الحجاب في الإسلام، والجمع بين الصلوات بسبب المحاضرات.

وردا على أسئلة الطلاب، قال المفتي إن "الزواج المبكر لا يفضله الإسلام لأننا تابعين للعلم وأهل الاختصاص وبالرجوع للدراسات التي أجريت والمخاطر التي يتسبب فيها ذلك الزواج، أما الزواج العرفي لا يصح، فالأمر ينبغي أن يكون بطرق الباب، فما لا ترضه لأختك لا تقبله على غيرها".

وفيما يتعلق بالاختلاط، أوضح: "الرجل والمرأة خلقا لا ليكون كل منهما عدوا للآخر ولكن عونا للآخر فاسمه إنسان خلق إنسان وكل واحد له دور ويكملون بعضهم لبعض، فطلاب العلم إذا كان هدفهم العلم والوصول إلى القمة مع وجود الاحترام والعلم ولا مانع من الاختلاط ولا ينبغي أن يكون بيننا نويا غير ذلك خلال الاختلاط".

أما عن مسألة الحجاب، قال: "نحن ملتزمون بالنص والذي يقول لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن واللي ظهر ده يوضحه حديث رسول الله، فستنا أسماء بنت أبي بكر دخلت على سيدنا رسول الله، وعليها ثياب رقاق فنظر إليها فلما وجدها على هذه الهيئة، نحى وجهه عنها وقال يا أسماء إذا بلغت المرأة الحيض فعليها ستر جسدها إلا ما ظهر منها وهو هذا وذاك وهما الوجه والكفين ولم نؤمر بالحجاب".

وعن الحكم الشرعي لجمع الصلوات بسبب المحاضرات، قال: "أنا أحقق رقي لنفسي ولمجتمعي، والطبيب يعمل في العمليات ولا يستطيع أن يترك عمله ويدركه العصر ولازم يصلي الظهر، إذا كانت هناك ضرورة ومبرر قوي بحيث لا يمكن ترك العمل فيمكن في هذه الحالة أن أجمع صلاة العصر إلى صلاة الظهر جمع تقديم، وكذلك الطلاب إذا كانت المحاضرات مهمة".

وعن حكم الشرع فى التدخين والسيجارة الإلكترونية :نحن نتبع العلم وكنا فى مرحلة التدخين كان مباح ومكتوب فيه كتب بانه مباح والان نقول التدخين ممنوع لان فى الماضي لم يكن معلوم اضرار التدخين والإسلام يمنع اى شئ فيه ضرر للانسان والان العلم اثبت أن التدخين و السيجارة الإلكترونية فيهم ضرر على صحة الإنسان ولذلك نحرم كل ما فيه ضرر على صحة الإنسان أكدها العلم.

وعن كيفية التواصل مع دار الإفتاء قال المفتى نعمل من ٩ صباحا ل٩ مساءا ونتلقى من ٢٥٠٠ إلى ٣٤٠٠ سؤال وفى العام الماضي فقط مليون و٣٧ ألف سؤال وخط ١٠٧ لتلقى أسئلة الفتاوى مجانيه ولا ناخذ شئ وموقع دار الإفتاء او تطبيق دار الإفتاء المصرية او البريد او البريد الالكتروني او الحضور لمقر دار الافتاء والبث المباشر على صفحاتنا.. لا نفتى في اسئلة الطلاق ونطلب الزوج والزوجة لمناقشته لأنها امن قومى وحفاظا على الاسرة ولدينا جلسات مع الراغبين فى الطلاق لمناقشتها.

واكد المفتى : دربنا مجموعة من دار الإفتاء تعمل فى سرية تامة على مواجهة اسئلة الإلحاد ومن يناقش الإلحاد وتم تصنيفهم ل٣ مستويات ورجع كثير منهم ومن نجد لديه مشاكل نفسيه نحيلهم للأطباء النفسيين وبعضهم نظمنا جلسات على مدار سنة لرده عن الإلحاد

ومن جانبه رحب الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، بالدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، مؤكدا أن هذه الزيارة ذات أهمية كبيرة بسبب انتشار الشائعات والأكاذيب ، للتشكيك فى كل الثوابت لدى المصريين فى وقت تتعرض مصر لحرب إرهاب فكرى .

وقال الطوخى ،إن هناك موجة الإلحاد تضرب الشباب المغرر بهم والذين كانوا على درجة كبيرة من الإيمان لكن بسبب هذه الأفكار التكفيرية انتشرت تلك الظاهرة التى تمثل خطر كبير على المجتمع ، مستطردا ، نتابع ما يحدث على الساحة من أكاذيب وافتراءات تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث الشك في كل الثوابت التي تربينا عليها ويستخدم في ذلك كل طرق التلاعب فى العقول.

وأردف خالد الطوخى ، أن الجامعة ستعمل على تكرار تلك الندوات فى الجامعة سواء بمسجد الجامعة أو داخل القاعة الكبرى للرد على كافة الأكاذيب التى تستهدف مصر .

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة ، أن الشك في الثواب هي حرب تواجهها مصر وهي إرهاب فكري، ولابد التحصن بالافكار السليمة لمواجهة ذلك الإرهاب، وأخطر ما يواجه الشباب الآن موجة الإلحاد وللاسف لما تحاورت مع هؤلاء الشباب كانوا على درجة عالية من الإيمان».

واستطرد رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن الدكتور شوقى علام العلامة يتواجد بالجامعة للرد على الأكاذيب التى تحاك بالدولة المصرية وكذلك تساؤلات الطلاب.

واختتم حديثه بالتوجه بالدعاء إلى الله بأن يحفظ مصر من جميع الفتن التى تتعرض لها الدولة المصرية لضرب الاستقرار .

ومن جانبه رحب الدكتور محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، قائلا: «ما احوجنا اليوم في وضع أمورنا الدينة في نصابها الصحيح لنبذ المغالاة لنتمسك بديننا الإسلامي الحنيف مؤمنين بالوسطية وداعين للسلام، لتوضيح الأمور الدينية لطلاب وشباب الجامعات.