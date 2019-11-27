لقي أربعة مهاجرين مصرعهم، فيما أدرج ما يصل إلى 16 آخرين على قائمة المفقودين، بعد محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا قادمين من شمال أفريقيا على متن قارب صغير.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل الإسبانية، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 58 شخصًا من القارب الذي رُصد ينجرف على بعد نحو 37 ميلًا قبالة السواحل المغربية، مساء أمس، موضحة أنه جرى التقاط ثلاثة جثامين من مياه البحر المتوسط بينما لفظ مهاجر آخر أنفاسه بعد نقله إلى الشاطئ.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن المجموعة الأخيرة للمهاجرين الذين جرى إنقاذهم نُقلوا إلى مدينة "مليلية" شمال أفريقيا، حيث تلقوا المساعدة على الشاطئ كما قدم لهم الصليب الأحمر العناية الطبية.

ونشرت السلطات الأوروبية والإسبانية قوارب ودفعت بطائرة للبحث عن الـ 16 مهاجرًا المفقودين الذين يعتقد أنهم كانوا على متن القارب، كما أنهم يبحثون أيضًا عن مركب صغير منفصل يحمل على متنه 78 مهاجرًا يعتقد أنهم انطلقوا في رحلتهم من دولة المغرب مساء أمس الثلاثاء.

كانت الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا قد انخفضت بصورة كبيرة منذ أن بلغت ذروتها في عام 2015، غير أنه لا يزال آلاف المهاجرين يحاولون العبور عبر البحر المتوسط كل عام؛ ساعيًا للهروب من الفقر والنزاعات التي تشهدها بلادهم.