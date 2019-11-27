قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إن القيادة السياسية سعت لتمكين الشباب في مناصب عُليا بالبلاد: "كل الاختيارات كويسة وجرى اختيارهم بعناية فائقة".

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، أكدوا ضرورة التواصل مع المواطنين، والسعي وراء حل مشكلاتهم دائما، موضحا أن الدولة تهتم بملفات الصحة والتعليم والتموين والبنية التحتية في ظل عدم وجود موارد قوية للدولة.

وأكد أن المسئولين الجدد عليهم التفكير من خارج الصندوق لحل مشكلات المواطنين، والسعي قدما لتحسين معيشتهم وتنفيذ متطلباتهم.