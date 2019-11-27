قال رئيس قسم أمريكا اللاتينية لدى وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، إن "الحرب الأمريكية الخاطفة ضد حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا قد فشلت"، مضيفا، في منتدى "فالداي" للحوار الدولي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية اليوم، "لقد فشلت سياسة الخنق العقابي، وفشلت (الحرب الخاطفة) ضد حكومة مادورو في فنزويلا".

جدير بالذكر أن الاحتجاجات ضد مادورو بدأت في 21 يناير الماضي بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية، وسارع رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو بدعم من الولايات المتحدة لتنصيب نفسه رئيسا للبلاد بشكل غير قانوني ودون أي مسوغ شرعي، وأعلن عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الاعتراف بجوايدو رئيسا، فيما تدعم روسيا والصين وتركيا والعديد من الدول الأخرى مادورو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا.