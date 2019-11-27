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نائب محافظ جنوب سيناء الجديد: توقعت قرار تكليفي.. الدولة تحتاج الشباب

نائب محافظ جنوب سيناء الجديد: توقعت قرار تكليفي.. الدولة تحتاج الشباب

روسيا لم تناقش مع الصين مسألة الرد على نشر واشنطن لصواريخ في آسيا

روسيا لم تناقش مع الصين مسألة الرد على نشر واشنطن لصواريخ في آسيا

وزيرة الدفاع الفرنسية تصل مالي بعد يومين من مقتل 13 جنديا فرنسيا

وزيرة الدفاع الفرنسية تصل مالي بعد يومين من مقتل 13 جنديا فرنسيا

الإثنين.. محاكمة رجال أعمال ومسؤولين سابقين بالفساد في الجزائر

الإثنين.. محاكمة رجال أعمال ومسؤولين سابقين بالفساد في الجزائر

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