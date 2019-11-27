قال السفير علي العايد، سفير الأردن في مصر، إنه يعشق محافظة الأقصر والشعب المصري كافة: "المدينة متصالحة مع نفسها وفيها سكينة مع النيل والمناطق الأثرية وشعبها المحترم وزورتها مرتين، والمصريون طيبون وليا الشرف أني أخدم في مصر".

سفير الأردن بمصر: ليا الشرف أني أخدم في مصر

وأضاف "العايد" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه مرتبط بشكل كبير مع الفنانة الراحلة أم كلثوم وتربطه علاقات جيدة مع الفنانين المصريين كافة: "كل الفنانين المصريين يشكلوا قامات فنية عظيمة ونفتخر فيهم وهم قامات عربية وليست مصرية فقط"، موضحا أن كافة المصريين طيبين حيث تشكل "الطيبة" شخصية المصري وهويته وجميعهم متصالحين مع أنفسهم وإيجابيين وهو شعب معطاء يستقبل الغريب بكل حب وود.

سفير الأردن في مصر: "الطيبة" هي شخصية المصريين كافة والهوية التي تجمعهم

وأكد أن هناك تعاونا ثقافيا كبيرا بين مصر والأردن: "إحنا نعرف التاريخ الثقافي المصري أكثر من مصريين كثير"، مشيرا إلى أن الأفلام المصرية والأدب والثقافة المصرية قد أثرا على الشعب الأردني كافة: "مصر متحف مفتوح للجميع وبها الكثير من الآثار القديمة".