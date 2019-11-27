قال الدكتور سمير حماد، إن اختياره لتولي منصب نائب محافظ القليوبية، يعكس ثقة القيادة السياسية له ولنواب المحافظين الجدد: "إن شاء الله هنبقى عند حسن ظن القيادة السياسية".

وأضاف "حماد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلاميين وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه يعمل مدرسا في قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة بنها: "عندي خلفية عن المنطقة ومحيط محافظة القليوبية"، موضحا أن التعليم والصحة والإصلاح الإداري والمخلفات هي أبرز المشكلات التي تواجه المحافظة، لافتا إلى أنه سيضع حلولا إبداعية لحل تلك الأزمات.

وأكد أن الحلول الإبداعية النابعة من البيئة التي تعاني من المشكلات، هي إجراء من شأنه حل عدد كبير من المشكلات المزمنة في المحافظة، متابعا: "تواصلت مع نائبة المحافظ السابقة، وأنا محظوظ أكثر من نواب تانيين لأني عندي خلفية عن الموضوعات المفتوحة دلوقتي؛ وأحنا ماشيين بخطة استراتيجية تستند إلى استكمال ما أنهاه المسؤولين السابقين".