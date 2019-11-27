قالت لبنى عبدالعزيز، نائبة محافظ الشرقية، إنها لم تكن تتوقع وصولها إلى ذلك المنصب: "مكنتش متوقعة أوصل في السن دة لمنصب مهم زي دة".

وأضافت "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلاميين وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن تقلدها لهذا المنصب هو تشريف لها ومسؤولية كبرى ألقت على عاتقها، موضحة أن الرئيس السيسي والمحافظ كلفاها بملف استرداد أراضي الدولة، والقضاء على العشوائيات، وتطوير البنية التحتية: "الاعتماد علينا كشباب فرصة لإثبات نفسنا".

وأكدت أن القيادة السياسية تنتظر حلول الشباب المبتكرة بتلك المناصب الكبرى، وذلك للاستفادة من حماس الشباب، والبُعد عن الحلول التقليدية والقديمة.