قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ"الوطن"، إن الكلية ستصدر بيانا توضح فيه ملابسات امتحان اللغة العربية للفرقة الثالثة، الذي تضمن سؤالا يطالب بإعادة صياغة جملة "ما قولتلك يا نوسه بلاش إعلام.. قولتيلي لقد خلقت إعلامية"، باللغة العربية الفصحى، وهو ما أثار موجة من الجدل على السوشيال ميديا.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن هناك خطأ غير مقصود أثاره موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هذا الامتحان، متابعا: "السؤال لا غبار عليه ولا توجد به أي مشكلة، وهو لا يقيس قدرات طلاب كليات الإعلام".

وأضاف علم الدين لـ"الوطن"، أن الطلاب لهم الحق في التعبير عن آرائهم واستنكارهم لمضمون السؤال، متابعا: "الطلاب حسوا إن السؤال تحدي لقدراتهم العقلية".

من جانبها أبدت منة مجدي، طالبة بالفرقة الأولى بالكلية، سعادتها البالغة بالامتحان، موضحة أن الامتحان له مغزى معين وهو تدريب الطلاب على الكتابة بطريقة سليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة الامتحان بـ"الإبداع".

وأضاف الطالبة لـ"الوطن": "في البداية تعجبنا من السؤال لكن بعد ما خرجنا، أدركنا أنه فعلا ليه مغزى ورسالة جيدة للطلاب".