أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حرص الجامعة العربية على دعم ومساندة لبنان بما يعزز الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني، ويُمكّن البلاد من تجاوز الأوضاع الراهنة التي تمر بها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام المساعد للجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب وصوله مساء اليوم إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، على رأس وفد من الجامعة العربية، حيث من المقرر أن يلتقي القيادات السياسية وزعماء الأحزاب والتيارات السياسية الرئيسية في لبنان.

وأشار زكي إلى أهمية تمسك اللبنانيين جميعا بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي وقيمة العيش المشترك، وتغليب الكافة للمصلحة الوطنية، الأمر الذي من شأنه تجاوز الوضع المتأزم الراهن.

ويستهل زكي والوفد المرافق له من الجامعة العربية، الزيارة بلقاء يعقده صباح غد مع رئيس الجمهورية ميشال عون، يعقبه لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

كما يجري سلسلة من اللقاءات مع قادة الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الفاعلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، حراكاً شعبياً غير مسبوق مطالباً برحيل الطبقة السياسية، على خلفية مطالب معيشية حرّكها انخفاض قيمة الليرة وفرض المصارف تدريجياً قيوداً على التحويلات بالدولار الذي بات الحصول عليه مهمة صعبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".