صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، بأن واشنطن تطالب دول آسيا الوسطى بالامتناع عن مواصلة تعزيز علاقاتها مع موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن لافروف قوله أمام جمهور من الطلاب والمعلمين في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القرغيزية: "لقد احتلت علاقات دول آسيا الوسطى أهمية متزايدة لدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأضاف لافروف: "نحن نعلم أنه تم إقناع دول آسيا الوسطى بشكل واضح بالامتناع عن مواصلة تعزيزعلاقاتها معنا، على الرغم من أن معظمها من بين حلفائنا العسكريين والسياسيين، ونحن لا نفعل مثل هذه الأشياء قط".

وذكر وزير الخارجية الروسي أن آسيا الوسطى يجب ألا تصبح ميداناً للتنافس بين القوى الكبرى.

وتابع لافروف: "من الممكن دائمًا أنْ تسنح فرص لتعزيز التعاون مع هذا البلد أو ذاك من أجل المنفعة المتبادلة وحماية مصالح طرف دون محاولة انتهاك المصالح المشروعة للطرف الآخر، فضلا عن تعزيز العلاقات مع طرف ثالث".

وأكد الوزير الروسي أن من دواعي الأسف، أن الولايات المتحدة تنتهج مثل هذه السياسة في علاقاتها مع جميع حلفاء بلاده الأجانب في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولا تتجلى في آسيا الوسطى فحسب.