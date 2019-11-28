نائب محافظ بني سويف بعد تعيينه: يا رب ثقة الرئيس تكون في محلها

أعرب بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية به واختياره لهذا المنصب، حيث قال "ندعو الله أن تكون ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في محلها، وإن ربنا يوفقنا"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، حيث ذكر أن حل مشاكل المواطنين والمشاركة في إعداد الإنسان المصري على رأس أولوياته.

وأضاف "حبش"، أن توجيهات الرئيس السيسي تتمحور حول توفير كل احتياجات المواطن المصري في إطار شامل بدعم من الدولة المصرية، وكذلك العمل على خدمة المواطن وحل المشكلات العامة مثل الصحة والتعليم، والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة المصرية على كل الأصعدة لخدمة المواطنين، موضحًا أن المحافظات ستشهد المرحلة المقبلة تنمية حقيقية يستحقها المواطن المصري، وسيتم التواصل بشكل مباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم.

وكلف الرئيس السيسي، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة، وتعظيم مواردها الذاتية، فضلاً عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار، على نحو يتسم بإنكار الذات، والتحلي بالضمير الوطني اليقظ، ومكافحة الفساد والإهمال.